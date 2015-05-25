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شاب يضرب والده لرفضه منحه نقودًا لشراء مخدرات بالأقصر

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شاب يضرب والده لرفضه منحه نقودًا لشراء مخدرات بالأقصر شاب يضرب والده لرفضه منحه نقودًا لشراء مخدرات بالأقصر
تعدى شاب على والده بالضرب والسب بمركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك لرفض الوالد إعطاءه النقود لكى يشترى بها المواد المخدرة والخمور، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد بتعدى شاب يدعى "ع.ع" 25 سنة عاطل، بالضرب والسب على والده "عبد التواب.س" 62 سنة مزارع بمركز إسنا جنوب المحافظة، وذلك لرفض الوالد إعطاء ابنه أموالاً لشراء المواد المخدرة والخمور، فتم إلقاء القبض على الشاب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3234 إدارى إسنا لعام 2015 وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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مصر 365