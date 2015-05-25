ضبط 3 متهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل مدرس بالأقصر

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بالأقصر، اليوم الأحد، القبض على 3 متهمين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل مدرس بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وعثرت القوات على قطعة أثرية داخل المنزل. حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد محمد أبو عايد، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، يفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعى "النبوى.ب. م"، 47 سنة، مدرس، بالحفر والتنقيب أسفل منزله بغرض البحث والتنقيب على الآثار.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وخرجت قوة من شرطة السياحة والآثار بالأقصر وداهمت المنزل، وتبين عدم وجود المتهم داخله، وتم ضبط كل من "أيمن. ر. س" 24 سنة طالب، و"أمير.ث.ي" 42 سنة عامل، و"أحمد.ع.أ" 33 سنة عامل، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل المنزل.

وتبين من خلال معاينة المنزل وجود حفرتين داخل المنزل بغرفتين متجاورتين الأولى بقطر 5 أمتار وعمق 15 مترا وتنتهى بسرداب طوله 5 أمتار متجها إلى الناحية الغربية، والذى يؤدى إلى الغرفة الثانية التى بها الحفرة الأخرى وهى مربعة الشكل بأبعاد 3 أمتار فى 3 أمتار وبعمق 15 مترا، وتم ضبط حجر بيضاوى الشكل متوسط الحجم 30 سم عليه بعض النقوش والرسومات الفرعونية.

وتمكنت القوات من ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر وهى (موتور لسحب المياه وكميات أربطة من الحبال وسلم خشبى وكميات هائلة من تشوينات الأتربة من ناتج الحفر، وكذلك بعض الأوراق المدونة بها بعض الطلاسم، والتى تستخدم فى أعمال السحر والشعوذة)، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال سياحة وآثار القرنة، وتحقق النيابة العامة مع المتهمين.