الداخلية السعودية: « داعش يسعى لتقسيم المملكة إلى 5 مقاطعات »

كشف العميد بسام عطية المسؤول في وزارة الداخلية السعودية في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الداخلية الأحد ، أن تنظيم داعش يسعى لتقسيم المملكة إلى خمس مقاطعات، مشيراً إلى أن هذا التنظيم الإرهابي يهدف لزرع الفتنة في المملكة.

وأضاف عطية، أن لدى تنظيم داعش إستراتيجية أساسية وهي إستهداف رجال الأمن، موضحاً أن أفراد خلية داعش خططوا لإغتيال خمسة ضباط ، غير أن الأجهزة الأمنية أفشلت مخطط تحديد منازل رجال الأمن الخمسة.

ولفت العميد عطيه إلى أنه لا حدود لنطاق التجنيد في خلية داعش، موضحاً أن عبدالملك البعادي أخذ البيعة من أفراد قام بتجنيدهم وأرسلهم عبر وسيط إلى زعيم تنظيم داعش، كما أنهم يجندون الأطفال وصغار السن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإعتناق الفكر التكفيري، ويحرضونهم على قتل أقاربهم.

وأشار إلى أن أهداف التنظيم بعيدة المدى فهي عسكرية وإقتصادية وأمنية وغيرها، مؤكداً أن الحادث الأمني الذى شهدته القطيف هو أكبر دليل على تنفيذ هذه الإستراتيجية على أرض الواقع.

فيما قال المتحدث بإسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن منفذ عملية القديح من صغار السن ويبلغ من العمر 20 عاما، وقد استغل الصغار في مثل هذه العمليات، مؤكداً أن والده موقوف لدى الأجهزة الأمنية من قبل، وأن جريمة القديح أكدت إدراك المجتمع لغايات الجماعات الإرهابية.

وأكد أن جريمة القديح أكدت قوة تلاحم المجتمع السعودي وإدراك هذا المجتمع للغايات التي تسعى الجماعات الإرهابية لتحقيقها من خلال تنفيذ جرائم إرهابية مختلفة تستهدف رجال الأمن والمواطنين.