اعدل مزاجك بـ6 أطعمة أهمها السمسم والسبانخ والعدس

أحيانًا نتعرض للشعور بالضيق واضطرابات المزاج نتيجة لأسباب مختلفة، أبرزها: الظروف المعيشية الصعبة وعدم سير الأمور حسبما نخطط لها، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى تحسين المزاج، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:1.السمسم: يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية التى تحسن المزاج، وهو من أفضل المصادر النباتية الغنية بالزنك، وهو يساهم فى الحد من الإصابة بالاكتئاب والقلق، حسب إحدى الدراسات التى أجريت مؤخرا.

>2.الشيكولاتة: تناول الشيكولاتة السوداء أو الداكنة يساهم فى خفض مستويات الكورتيزول، ويحد من الشعور بالقلق المزمن.

>3.السبانخ: تحتوى على قدر كبير من العناصر الغذائية التى تحسن المزاج، ومن أبرزها: حمض الفوليك والمغنسيوم والزنك.

>4.الزبادى: من المصادر الغذائية الرائعة التى تحتوى على فيتامين "ب12"، والذى يساهم فى انخفاض مستوياته فى رفع فرص الإصابة بالاكتئاب.

>5.العدس: غنى بحمض الفوليك، والمعروف بفاعليته فى الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، بالإضافة إلى فيتامين "ب12" والكثير من المركبات الطبيعية المضادة للاكتئاب.

>6.بذور الكتان: غنية بالحمض الدهنى الأوميجا-3 والدهون الصحية، والذى يتمتع بفاعلية كبيرة فى محاربة الاكتئاب وتحسين المزاج.

شبكةعيونالإخبارية

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