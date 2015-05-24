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مطار صنعاء يستقبل 576 شخصًا من اليمنيين العالقين فى مصر

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مطار صنعاء يستقبل 576 شخصًا من اليمنيين العالقين فى مصر مطار صنعاء يستقبل 576 شخصًا من اليمنيين العالقين فى مصر
وصل إلى مطار صنعاء الدولى اليوم الأحد 576 شخصا من المواطنين اليمنيين العالقين فى .

وقال مسئول فى مطار صنعاء الدولى ، إن 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية نقلت 576 مواطنا يمنيا من العالقين فى مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص ضمن نحو أربعة آلاف يمنى عالقين فى مصر.

وأوضح أن رحلات نقل العالقين فى كل من مصر والأردن والهند بدأت منذ 20 مايو، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد المصدر، أن هناك حوالى 2000 شخص من العالقين اليمنيين عادوا إلى اليمن خلال تلك المدة ، موضحا أن جدول الرحلات لنقل العالقين فى تلك الدول، يحوى 38 رحلة جوية، وصلت منها إلى اليمن حوالى 12 رحلة.

من ناحية أخرى، هبطت اليوم فى مطار صنعاء الدولي، طائرة إغاثية تتبع منظمة الأغذية العالمية وأخرى تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، بحسب المصدر الذى اشار إلى أن الطائرتين تحملان مساعدات طبية وأدوية ومساعدات إنسانية.
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