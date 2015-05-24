حسن نصر الله: إسرائيل جزّأت حربها مع العرب وحاربت كل دولة على حدى

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء الأحد، إن إسرائيل عملت منذ نكبة عام 1948م على مدار عقود على تجزئة المعركة مع الدول العربية، أى أن المعركة مع مصر هى "سيناء" نحيّد مصر ونعطيها سيناء، المعركة مع الأردن فى "مناطق حدودية"، المعركة مع سوريا "الجولان"، المعركة مع لبنان "شريط حدودى"، المعركة مع الفلسطينى "ضفة وقطاع" وأن هؤلاء لاجئين، على حد تعبيره.

وأكد نصر الله فى كلمة له فى كلمة له اليوم بمناسبة عيد المقاومة وتحرير جنوب لبنان، أن إسرائيل استطاعت أن تجزئ هذه المعركة وهذه الحرب، مشيرا إلى أن أحد أسباب قوة إسرائيل فى الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة التى انشأتها.

وأشار إلى أن هناك خطئًا استراتيجيًا وتاريخيًا وهو التعامل مع المشكلات بالتجزئة فى القضايا والمشكلات التى تواجه الدول العربية، داعيا لتوحيد الجبهة لمواجهة الأخطار التى تواجه الدول العربية.