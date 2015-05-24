زوجة سكوت بوتر تنجب طفلهما الأول بعد 44 ساعة من العذاب

إستقبل النجم الأمريكي Scott Porter طفله الأول من زوجته Kelsey Mayfield.

Porter البالغ من العمر 35 عاماً كشف أنه اصبح أباً، من خلال التغريدات التي أطلقها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكشف Scott أن ولادة زوجته إستغرقت 44 ساعة، مؤكداً أن صحتها وصحة الطفل جيدة.

وشكر الممثل Porter كل الذين تمنوا لـ Mayfield السلامة والصحة، قائلاً: بعد رحلة 44 ساعة مع الألم والعذاب، أصبح لعائلة Porter وريثاً جديداً. زوجتي وطفلي بألف خير.. شكراً للطاقات الإيجابية التي منحتوني إياها.

يشار إلى أن Scott Porte و Kelsey Mayfield تعرفا خلال تصوير مسلسل Friday Night Lights، ثم تزوجا في نيسان-أبريل من العام 2013 بعد علاقة حب رومنسية، وهذا الطفل هو الأول لهما.