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مصرع طالبة بالتسمم بعد استنشاقها رزاز بودرة تخزين القمح بالبحيرة

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مصرع طالبة بالتسمم بعد استنشاقها رزاز بودرة تخزين القمح بالبحيرة مصرع طالبة بالتسمم بعد استنشاقها رزاز بودرة تخزين القمح بالبحيرة
تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بلاغًا من المستشفى العام بوصول "أسماء محمد رزق على" طالبة ومقيمه قرية النقراش دائرة المركز مصابة بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وقىء مستمر من جراء تسمم وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

وبسؤال شقيق المتوفاة "رضا محمد رزق على" عامل ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام المتوفاة برش بودرة تخزين لمحصول القمح استنشقت بعض الرزاز مما أدى إلى حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية ووفاتها.. ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر 6579/2015 إدارى المركز وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بمعرفة أهليتها.

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مصر 365