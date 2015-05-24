حبس إخوانى يعمل بـ"هاويس إسنا" 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالأقصر

أمرت نيابة مركز إسنا جنوب الأقصر بإشراف المستشار وليد عماد البيلى، المحامى العام لنيابات الأقصر، اليوم الأحد، بحبس موظف بـ"هاويس إسنا" أحد عناصر جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه داخل منزله بإسنا.

البداية كانت بتلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بتواجد "فايز.م" يعمل بهاويس إسنا داخل أحد المنازل، والصادر أمر من النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه على ذمة اتهامه بالمشاركة فى تنفيذ عدد من الأعمال التخريبية، حيث أكدت تحريات اللواء عصام الدسوقى، مدير المباحث، صحة المعلومات وتم ضبطه، وأصدرت النيابة قرارها بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.