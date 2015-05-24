خليجي يقتل شاباً لم يدفع بقية ثمن دراجة

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة خليجي متهم بقتل شاب طعناً بسكين، مع سبق الإصرار، نتيجة خلاف على استكمال ثمن دراجة نارية كان قد باعها للضحية.

وبينت النيابة العامة في ملف الدعوى، أن المتهم قتل الشاب بعد خلاف وشجار وقع بينهما، وقالت إن المتهم باع المجني عليه دراجة نارية، وحصل منه على 4 آلاف درهم وماطل في استكمال باقي ثمنها.

كما جاء في ملف الدعوى أن المتهم علم بوجود المجني عليه داخل أحد المقاهي على شارع الشيخ زايد، قبل أن يتوجه إليه ويدخل في نقاش وعراك بالأيدي معه، مطالباً إياه بدفع بقية ثمن الدراجة.

وذكرت النيابة أن المتهم عاد بعد انتهاء الشجار مع المجني إلى المنزل وبدل ملابسه، ليفاجأ بحضوره أمام منزله، وبحوزته سكين، واشتبكا مع بعضهما البعض، إلى أن تمكن «القاتل» من إزهاق روح الضحية بالسكين نفسها.

شروع في القتل

وباشرت الهيئة القضائية في محاكمة فني «لحام أوكسجين» من جنسية آسيوية، بتهمة الشروع مع آخرين هاربين، في قتل طالب عربي أثناء وجوده مع صديقه الذي حضر إليهم لإبلاغهم بضرورة إخلاء شقة والده في أسرع وقت ممكن.

وبينت أوراق الدعوى أن المتهم اعتدى على المجني عليه، بعدما تم كشف أمرهم بأنهم استأجروا الشقة كبيت للدعارة.

كما نظرت «الهيئة» جريمة شروع في القتل، أخرى، اتهمت النيابة العامة فيها آسيوياً بمحاولة قتل شقيقه على خلفية خلاف بينهما.

وقالت النيابة، إن المتهم الذي يعمل مندوب مبيعات، شرع عمداً في قتل شقيقه، بأن طعنه طعنة واحدة في شق صدره الأيسر.

الخادمة والمسروقات

وجدت ربة بيت خليجية، مفقوداتها وبناتها، من الأموال والذهب في الملابس الداخلية لخادمتها، لتحل لغزاً ظل يقلقها، ويشغل تفكيرها أكثر من شهرين، وهو «أين اختفت هذه المجوهرات والنقود»؟

في يوم الواقعة التي كشفت النيابة العامة تفاصيلها أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، أمس، قررت المخدومة تفتيش خادمتها بعدما قامت بعمليات تمشيط داخل البيت أكثر من مرة، بحثاً عن تلك المصوغات، لتكتشف بعد التفتيش الشخصي للخادمة أن جميع مسروقاتها وبناتها، في الملابس الداخلية لها، إذ عثرت «هناك» على 1850 درهماً، و4 ساعات، و12 خاتماً، و9 قلادات، و5 أزواج حلق أذن، و18 سلسلة ذهبية، و6 أساور يد.

وبينت أوراق الدعوى، أن المتهمة لجأت إلى إخفاء تلك المسروقات في ملابسها الداخلية، بعدما سمعت إحدى بنات مخدومتها تشكو لأمها فقدانها نقوداً، فخافت على نفسها، ولبست بنطالين فوق بعضهما البعض، ظانة أنها ستكون في مأمن من مساءلة وتفتيش مخدومتها التي شكت في أمرها بعدما لاحظت بأنها مرتبكة في حركاتها وتصرفاتها وإجاباتها، وبأنها تلبس أكثر من قطعة ملابس.

ووفق الأوراق نفسها، فإن المتهمة اعترفت في التحقيقات بما نسب إليها من اتهام، وأقرت بأنها بدأت بالسرقة قبل نحو شهرين من كشف أمرها، حيث سرقت في البداية إكسسوارات عائدة لبنات مخدومتها، ثم كررت العملية كلما كانت تنظف غرف النوم.

هتك عرض

وأحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية عامل توصيل في إحدى البقالات بتهمة هتك عرض طفلة، والاعتداء على براءتها، بعدما انتهز فرصة وجودها معه في المصعد، أثناء توصيل طلبية إلى إحدى الشقق في البناية التي تقطنها الطفلة.

المتهم حاول تبرير فعلته، بأن تقبيله لها كان بحسن نية، كنوع من العطف عليها.

وأفاد مصدر في الشرطة أن المتهم أقر بأنه عند توجهه للمصعد بقصد توصيل طلبية إلى إحدى الشقق، شاهد الطفلة، وانتظرها لتدخل، وخلال عملية الصعود اعتدى على براءتها، وكرر ذلك بالرغم من أنها نهرته، وطلبت إليه الابتعاد عنها، ومن ثم أخبرت والدتها التي توجهت إلى البقالة على الفور، بعدما علمت بما تعرضت له ابنتها، وصرخت عليه، وطلبت الشرطة.

رشوة وخيانة أمانة

وأحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية مسؤول مشتريات آسيوياً، في شركة حكومية تعمل في مجال التبريد المركزي، بتهمة خيانة الأمانة، وكشف أسرار الشركة، وقبول رشى بقيمة 826 ألف درهم، لقاء إفشاء معلومات تتعلق بعروض الأسعار المقدمة إلى شركته من الشركات الأخرى العاملة في النشاط نفسه.

وذكرت النيابة أن المتهم طلب وقبل لنفسه عطايا بالمبلغ المذكور، من آسيوية هاربة، وهي ممثلة لإحدى الشركات الأجنبية، مقابل التعامل مع شركتها كشركة معتمدة لديها في استيراد الأنابيب الحديدية الكربونية، على خلاف الواقع، ولتسريب وإفشاء المعلومات بشأن عروض الأسعار المقدمة إلى الجهة التي يعمل فيها من الشركات الأخرى، في المجال نفسه.

كما اتهمته النيابة ومديراً فنياً في الشركة نفسها بخيانة الأمانة، وإفشاء أسرار وعروض المناقصات إلى شركتين أخريين تعملان في المجال نفسه، للحصول على نحو 180 ألف درهم منهما، مقابل إرساء المناقصات على الشركتين نفسهما.

تزوير نسب

اتهمت النيابة العامة «نوخذة» خليجياً في عقده السادس من العمر، بتزوير حقيقة ابن طليقته، ونسبه إليه، دون وجه قانوني منذ عام، في محاولة لإقناعها بالعودة إلى عصمته.

وقالت النيابة، إن المتهم أضاف ابن طليقته الذي ليس من صلبه إلى خلاصة قيده، مستغلاً صدور شهادة ميلاد له، فيها كل البيانات المطلوبة.