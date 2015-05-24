أحمد موسى: حركة "بداية" تسعى للانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة

هاجم الإعلامى أحمد موسى، شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، بسبب التصريحات التى أدلى بها أمس، عبر أحد البرامج التلفزيونية، والتى هاجم فيها النظام، فضلاً عن مساندته جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن خريطة الإرهاب أصبحت واضحة الآن أمام الشعب، وتتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية، وحركة بداية الإرهابية، التى تهدف إلى إسقاط نظام الحكم، وعمل انقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة، موضحا أن المعارضة مقبولة، ولكن لا يمكن أن يتم التحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية، مثلما تفعل هذه الحركة الآن.

وأضاف موسى أن دوره كإعلامى أن يفضح هذه الجماعة الإرهابية، وتسائل: "من الذى يمول حركة بداية الإرهابية؟".