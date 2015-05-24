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ضبط أخطر مسئول عن خلايا الإخوان النوعية بقنا

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ضبط أخطر مسئول عن خلايا الإخوان النوعية بقنا ضبط أخطر مسئول عن خلايا الإخوان النوعية بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على أخطر مسئول للجان النوعية والعمليات الإرهابية، حيث كون عددًا من المجموعات التى ارتكبت العديد من الوقائع خلال الفترة الماضية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

كان مدير الأمن اللواء عادل عبد العظيم قد تلقى إخطارا يفيد بضبط مسئول اللجان النوعية والعمليات الإرهابية بالمحافظة ويدعى " عبده ع. ح." (35 سنة) بعدما كشفت التحريات قيامه بتكوين مجموعات من اللجان النوعية يكلفها ببعض العمليات الإرهابية، وقيامه وآخرون بتنفيذ بعض العمليات والتى أمكن حصرها فى 20 عملية إرهابية خلال الفترة الماضية أبرزها تفجير برجى الضغط العالى بمنطقة" الشيخ عيسى بمركز قنا" وزرع قنابل صوتية بجوار "كمين البياضية" ووضع قنابل بجوار ديوان عام المحافظة ومجمع المحاكم وميدان الساعة.

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مصر 365