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ضبط زوج الفنانة بوسى بـ" سلاح خرطوش" فى هضبة الأهرام

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ضبط زوج الفنانة بوسى بـ" سلاح خرطوش" فى هضبة الأهرام ضبط زوج الفنانة بوسى بـ" سلاح خرطوش" فى هضبة الأهرام
ألقت قوة القبض على "وليد فطيم" زوج المطربة الشعبية "بوسى" بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطه على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد .

تلقى اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، إخطاراً، من المقدم مروان مشرف رئيس مباحث الهرم ومعاونيه النقيب محمود المغربى والنقيب أحمد ماهر، بضبط المتهم داخل الفيلا ملكه بمنطقة هضبة الاهرامات وبحوزته فرد خرطوش و40 طلقة من ذات العيار.
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