بالفيديو.. ضبط أحد المتهمين بحرق لحية المسن فى حدائق القبة

ألقت قوة القبض على أحد المتهمين بحرق لحية رجل مسن فى منطقة حدائق القبة نتيجة رفضه ممارساتهما للبلطجة، وتوجيهه النصيحة لهما، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثانى فيما حرر رجال المباحث المحضر اللازم وأحالوا المقبوض عليه إلى النيابة فتولت التحقيق.

كانت البداية بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه رجل مسن رفض ممارسات البلطجية، وحاول مواجهة اثنين من الشباب، وتوجيه النصيحة لهما بينما قام أحدهما بحرق لحيته، وقال الآخر له :"إنت رجل كبير ما لكش كلام معانا".

وبعد أن أمر وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بفحص فيديو اعتداء الشابين على المسن، والقبض عليهما نشرا مقطع اخر على يوتيوب، بحضور الضحية أكدا فيه أن الغرض من الفيديو هو المزاح فقط، وعلقوا بالقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله".