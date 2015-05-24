أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. ضبط أحد المتهمين بحرق لحية المسن فى حدائق القبة

Google+ Print
بالفيديو.. ضبط أحد المتهمين بحرق لحية المسن فى حدائق القبة بالفيديو.. ضبط أحد المتهمين بحرق لحية المسن فى حدائق القبة
ألقت قوة القبض على أحد المتهمين بحرق لحية رجل مسن فى منطقة حدائق القبة نتيجة رفضه ممارساتهما للبلطجة، وتوجيهه النصيحة لهما، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثانى فيما حرر رجال المباحث المحضر اللازم وأحالوا المقبوض عليه إلى النيابة فتولت التحقيق.

كانت البداية بانتشار مقطع على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه رجل مسن رفض ممارسات البلطجية، وحاول مواجهة اثنين من الشباب، وتوجيه النصيحة لهما بينما قام أحدهما بحرق لحيته، وقال الآخر له :"إنت رجل كبير ما لكش كلام معانا".

وبعد أن أمر وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بفحص فيديو اعتداء الشابين على المسن، والقبض عليهما نشرا مقطع اخر على يوتيوب، بحضور الضحية أكدا فيه أن الغرض من الفيديو هو المزاح فقط، وعلقوا بالقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم»

فيديو| مرتضى لمسؤولي الزمالك السابقين: «قعدتوا 10 سنين من غير بطولة.. اتكسفوا على دمكم»