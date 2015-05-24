احذر الأماكن المزدحمة لتجنب الإصابة بعدوى الجديرى المائى

الجديرى المائى

أعراض الجديرى المائى

الجديرى المائى أحد الأمراض الجلدية التى يكثر الإصابة بها نتيجة أسباب وعوامل عديدة منها العدوى الفيروسية نتيجة الأماكن المزدحمة وانتقال العدوى من شخص مصاب.>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى الجلدية التناسلية والذكورة العقم، إن الجديرى المائى عبارة عن مرض فيروسى معدى ينتقل بالتلامس فى الأماكن المزدحمة وعن طريق رذاذ بالأنف أو الفم ويصيب خاصة الأطفال والحوامل والشباب فى حالة ضعف المناعة .>ويستكمل د. قدح قائلا "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأشخاص المصابين بالجديرى المائى فى صورة حبوب حمراء وفقعات صغيرة بالجلد خاصة بمنطقة البطن والظهر وقد تصيب الوجه والرأس وارتفاع طفيف فى درجة حرارة الجسم.

ويتابع د. قدح قائلا: يتشابه الجديرى المائى فى أعراضه مع أعراض الحساسية الحشرية مع وجود فارق أن الحساسية الحشرية لا يصاحبها ارتفاع درجة الحرارة، كما أنها تصيب أطراف الجسم والأماكن المكشوفة واليدين والقدمين والوجه" .

لذلك ينصح د. قدح قائلا: يجب عزل الشخص المصاب بالجديرى المائى عن الأطفال والنساء الحوامل لمدة أسبوع نظرا لأنه مرض معد وينشط انتقال العدوى فى الأسبوع الأول من الإصابة .

أهم طرق علاج الجديرى المائى

>وأضاف د. قدح قائلا: يتم وصف بعض المضادات الفيروسات والفم وملطف الحكة والجلد وودهانات موضعية مضادة للبكتريا والفيروسات للاماكن المصابة.