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دى ميستورا يواصل المشاورات حول الأزمة السورية فى جنيف

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دى ميستورا يواصل المشاورات حول الأزمة السورية فى جنيف دى ميستورا يواصل المشاورات حول الأزمة السورية فى جنيف
أعلنت جيسى شاهين المتحدثة باسم ستيفان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة للأزمة السورية، اليوم الأحد، أن المشاورات تواصلت حول الأزمة السورية حيث التقى المبعوث الأممى وفدًا من "المنظمة الآثورية الديمقراطية" برئاسة كرم دولى .

وأضافت أن الوفد أبلغ دى مستورا برؤية المؤسسة لتحقيق تسوية سياسية فى سوريا كما ناقش الطرفان الأوضاع الحالية، والتقى المبعوث أيضًا، فى مدينة جنيف السويسرية، وفدا من مجلس التركمان السورى بقيادة عبد الرحمن مصطفى الذى تقاسم وجهات النظر حول حل سياسى فى سوريا والصراع الدائر على أرض الواقع.

وقال دى ميستورا "إنه استمع اليوم من جديد إلى أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعى السورى والأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة من جميع أنحاء البلاد"، مشددًا على أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى عملية سياسية بقيادة سورية شاملة للجميع.

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