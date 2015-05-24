قادة دول عربية وإسلامية يهنئون الأردن بمناسبة العيد الـ69 للمملكة

تلقى الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن برقيات تهنئة بمناسبة العيد الـ69 لاستقلال المملكة، من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة، باركوا له فيها بالمناسبة الوطنية، متمنين أن يعيدها الله على الشعب الأردنى بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن قادة دول عربية وإسلامية أعربوا فى برقياتهم، عن عمق العلاقات التى تربط بلدانهم مع الأردن، والحرص على تطويرها فى شتى المجالات.

وعلى المستوى الأردنى الداخلى، تلقى العاهل برقيات تهنئة، من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكى الهاشمى، ورئيس المحكمة الدستورية، والعديد من المسئولين فى البلاد.