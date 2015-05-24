الجيش الليبى يقصف ناقلة نفط تنقل مواد بترولية لمليشيات "فجر ليبيا"

قال مصدر عسكرى بسلاح الجو الليبى انه تم استهداف ناقلة الوقود "أنوار أفريقيا" بعد ظهر اليوم الاحد بالقرب من المحطة البخارية بمدينة سرت .

وذكر المصدر، الذى لم يتم كشف النقاب عن هويته لـ"بوابة الوسط " الاخبارية الليبية أن الناقلة تم استهدافها بعد ورود معلومات دقيقة لسلاح الجو تفيد بأنها لا تحمل وقود الديزل الخاص بتشغيل المحطة البخارية بل تحمل بنزين سيارات تم نقله عبر شاحنات خاصة لما يعرف بـ"عملية فجر ليبيا".

وأضاف المصدر أن السفينة موجودة فى الميناء منذ ثلاثة أيام ودخلت إلى ميناء سرت ولم تشغل جهاز التعارف إلا بعد دخولها للميناء.

وأكد المصدر العسكرى أن الضربة كانت «دقيقة ولم تصب المحطة البخارية بأى أضرار».

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمنى وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس فى أغسطس الماضى.

وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثنى ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقةعن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما

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