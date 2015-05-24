عائلة منفذ تفجير "القطيف" بالسعودية تتبرأ منه وتعزى أسر الضحايا

استنكرت عائلة "القشعمى" فى المملكة العربية السعودية ، العملية الإرهابية التى قام بها الإرهابى عبد الرحمن صالح القشعمى بتفجير نفسه وسط مسجد على بن ابى طالب بمنطقة القديح التابعة لمحافظة القطيف بالسعودية، ما أدى لمقتل 22 شخصاً وإصابة أكثر من 100 شخص الجمعة الماضية.

وقالت عائلة "القشمعى" فى بيان اليوم الأحد، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه: "يستنكر أفراد الأسرة ما قام به هذا الشاذ، ويعلنون براءتَهم من فعله المشين، ويجددون ولاءَهم وطاعتهم ومحبتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكى "الأمير محمد بن نايف" ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكى "الأمير محمد بن سلمان" ولى ولى العهد وزير الدفاع".

وأضاف البيان: "أفراد أسرة القشعمى ينقلون أحرَّ التعازى وخالص المواساة لأسر المتوفين، ويتمنون الشفاء العاجل للمصابين، ونحن فى هذا الوطن المعطاء كلنا يد واحدة لمواجهة هذا الفكر الشاذ المنحرف، وضد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى هذا الوطن وأهله".

وأكد البيان: "سنطالب بمعاقبة كل من يحرض أبناء هذا الوطن على هذه الأعمال المشينة.. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



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