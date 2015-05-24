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دورة تدريبية عن التحليل الإحصائى بكلية تمريض بنى سويف

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دورة تدريبية عن التحليل الإحصائى بكلية تمريض بنى سويف دورة تدريبية عن التحليل الإحصائى بكلية تمريض بنى سويف
نظمت كلية التمريض جامعة بنى سويف اليوم الأحد دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عن " التحليل الإحصائى SPSS "، والتى يحاضر فيها دكتور علاء هاشم رئيس قسم الإحصاء بكلية العلوم بجامعة بنى سويف.

ومن جانبه أكد أمين لطفى رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، أن هذه الدورة تهدف إلى تنمية معارف المتدربين من أعضاء هيئة التدريس لاستخدام طرق وتقنيات البحث العلمى والتحليل الإحصائى فى تصميم الاستبيانات الإحصائية فى البحوث والدراسات العملية والميدانية والتسويقية وتحليل بياناتها باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS باستخدام الكمبيوتر، والتعرف على كيفية إجراء دراسة ميدانية خطوة بخطوة، ابتداء من إعداد خطة الدراسة إلى تصميم الاستبيان الإحصائى لجمع المعلومات وإدخال بياناته إلى الحاسب الآلى و تحليلها باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS.

وأضاف دكتور محمد معبد عميد الكلية ، أن دورة التحليل الإحصائى سوف تستمر لمدة يومين ويحصل المتدربون وعددهم (17) متدرب من أعضاء هيئة التدريس على شهادة معتمدة من المركز بعد اجتياز الدورة.
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