بالصور.. أمن سوهاج يهاجم المنطقة الجبلية بالصوامعة لضبط العصابات المسلحة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت إحدى المناطق الجبلية بناحية قرية الصوامعة شرق، التى تضم العناصر الإجرامية الخطرة المشهورة بتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، والقيام بأعمال السرقة للسيارات والدراجات البخارية والمواشى.

وأصدر مدير أمن سوهاج التعليمات بمهاجمة المنطقة الجبلية بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم وضبط الخارجين عن القانون وما بحيازتهم من أسلحة ومواد مخدرة ومسروقات، خاصة بعد توفر معلومات بقيامهم باتخاذ إحدى المغارات الجبلية كمركز لنشاطهم الإجرامى.

على الفور تم شن الحملة بقيادة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عصام غانم وكيل فرع الأمن العام والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أخميم وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بقوات خاصة ومجموعات قتالية وعدد من المدرعات، وتم مهاجمة المنطقة الجبلية المحددة والتى يستخدمها الخارجون عن القانون كوكر لهم.

وقد لاذ المجرمون بالفرار فى المنطقة الجبلية فور شعورهم بالقوات وتم فرض طوق أمنى بالمنطقة وبتمشيطها عثر على بندقية آلية وخزينتين تركها الخارجون عن القانون عقب فرارهم، كما عثر بالمنطقة على 8 رؤوس ماشيه مختلفة مبلغ بسرقتها فى عدد من المحاضر وعثر أيضا على دراجة نارية مبلغ بسرقتها .

>كما عثر على وسائل إعاشة ومراتب وبطاطين داخل المغارة التى يتم استخدامها لإقامتهم وقامت القوات بإشعال النيران بالمغارة وهدمها لمنع المجرمين من استخدامها مرة أخرى.

و جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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الدخان يتطاير من المغارة بعد إحراقها بالجبل



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المدرعات بعد تطويقها المنطقة الجبلية بالصوامعة شرق



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ضباط العمليات الخاصة بعد اقتحامهم المنطقة الجبلية



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مغارة جبلية أخرى تستخدم كسكن للخارجين عن القانون بالجبل