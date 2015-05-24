كرة يد - الأهلي يخسر نهائي إفريقيا بطريقة درامية أمام الترجي التونسي

خسر الأهلي لقب نهائي البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس بنتيجة 27-26 أمام الترجي التونسي في الجابون.

الترجي تفوق على الأهلي مع بداية اللقاء ووصلت النتيجة إلى فارق أربعة أهداف. وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق التونسي بنتيجة 15-11.

لكن مع الشوط الثاني عاد الأهلي إلى المباراة بقوة. واقتنص التعادل 20-20.

سارت المباراة هدف لهدف بعدما تفوق الترجي 22-20.

ووصلت المباراة لقمة إثارتها بعدما تعادل الأهلي مع الترجي 26-26 قبل أقل من دقيقة على نهاية اللقاء.

انتهى اللقاء فعلا بالتعادل، لكن مع احتساب ركلة حرة للترجي التونسي عليه أن يسددها.

سدد لاعبو الترجي الركلة الحرة مباشرة وسكنت شباك الأهلي معلنة عن لقب إفريقي عليه علم تونس بدراما كبيرة.