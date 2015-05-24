جون ناش عالم الرياضيات الشهير يرحل عن عالمنا

أعلنت قوات الأمن في مدينة نيو جيرسي الأميركية الأحد، مقتل عالم الرياضيات الشهير جون ناش وزوجته جراء حادث سيارة وقع السبت.

لقي مصرعه مع زوجته حين اصطدمت سيارة أجرة كانت تقلهما بسيارة أخرى.

ويعد ناش واحداً من أبرز علماء الرياضيات في الولايات المتحدة والعالم و قد حصل في عام 1994 علي جائزة نوبل للعلوم الإقتصادية ، وتوفي و هو في عمر بلغ السادسة والثمانين في حين كانت زوجته في سن الثانية والثمانين.وأثار مصرع ناش مشاعر حزن لدى كثيرين حول العالم .

> وقد تم تناول قصة حياة ناش في فيلم العقل الجميل , و قد عبر كرو الفيلم عن تعازيهم لوفاة ناش و زوجته .