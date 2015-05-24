أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

جون ناش عالم الرياضيات الشهير يرحل عن عالمنا

Google+ Print
جون ناش عالم الرياضيات الشهير يرحل عن عالمنا جون ناش عالم الرياضيات الشهير يرحل عن عالمنا

جون ناش

 

أعلنت قوات الأمن في مدينة نيو جيرسي الأميركية الأحد، مقتل عالم الرياضيات الشهير جون ناش وزوجته جراء حادث سيارة وقع السبت.

لقي مصرعه مع زوجته حين اصطدمت سيارة أجرة كانت تقلهما بسيارة أخرى.

ويعد ناش واحداً من أبرز علماء الرياضيات في الولايات المتحدة والعالم و قد حصل  في  عام 1994 علي  جائزة نوبل للعلوم الإقتصادية ، وتوفي و هو في عمر بلغ السادسة والثمانين في حين كانت زوجته في سن الثانية والثمانين.وأثار مصرع ناش مشاعر حزن لدى كثيرين حول العالم .
> وقد تم تناول  قصة  حياة ناش في  فيلم  العقل الجميل  , و قد عبر كرو الفيلم عن تعازيهم لوفاة  ناش  و زوجته .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا