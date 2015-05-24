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إحالة 10 متهمين بالنصب على المواطنين بالإسماعيلية إلى محكمة الجنايات

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إحالة 10 متهمين بالنصب على المواطنين بالإسماعيلية إلى محكمة الجنايات إحالة 10 متهمين بالنصب على المواطنين بالإسماعيلية إلى محكمة الجنايات
قرر المستشار أحمد الفقى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى القضية رقم 2 لسنة 2015 جنايات اقتصادية الإسماعيلية، إحالة صاحب معرض سيارات و9 آخرين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية ببورسعيد بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التى أجراها المستشار محمد هاشم رئيس نيابة القنطرة بإشراف المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بقيام كل من المدعو (عباس محى الدين حسين ) وشهرته عباس البياضى صاحب معارض النيل الاخضر لتجارة السيارات و9 آخرين وهم محمد عباس محى الدين وحسن محى الدين حسين وشقيقيه خالد وعامر والمدعو حسن فايز على حسين والسيد جامل حسين وعبدالقادر حماد حسن ومحمد عباس حسين وعاطف محمد حسين وشهرته عاطف الأحمر بقيامهم بالنصب على المواطنين وجمع أموال طائلة منهم بحجة تجارة السيارات والدراجات النارية والحصول على عائد مادى ربع سنوى بفائدة 60% من قيمة رأس المال المودع، إلا أن المتهمين العشرة قاموا بالاستيلاء على أموال المواطنين والتى تقدر بحوالى 300 مليون جنيه وفروا هاربين.

وتقدم فى حينها مايقرب من 340 مواطن ببلاغات الى النيابة العامة للمطالبة برد أموالهم، الا أنهم فروا هاربين .

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مصر 365