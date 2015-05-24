ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على أمين الشرطة المتهم بهتك عرض معاقة

أصدرت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة وعضوية المستشارين خالد الشباسى وإبراهيم عبد الخالق بحضور علاء سمير رئيس نيابة إمبابة حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على خالد عبد الرحمن أمين شرطة بقسم إمبابة والمتهم بهتك فتاة معاقة ذهنية داخل حجز القسم.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت لها يقينا بعد الاستماع إلى دفاع المتهم واستعراض محتويات أشرطة المراقبة من ارتكاب المتهم للواقعة ومحاولة إخفاء جريمته بمعاونة المسجونات من خلال تغيير ملابس المجنى عليها لإخفاء بصمته الوراثية.

وأوضحت المحكمة أنها قضت على المتهم بأقصى عقوبة أمامها وفقا للمادة ٢٦٨ عقوبات وناشدت المشرع بالتدخل لتغليظ العقوبة كما أشادت بالجهد المبذول من النيابة فى تحقيق الواقعة رغم محاولات طمس معالمها.

وطالبت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة النظر فى منظومة العمل الإدارى داخل الأقسام وتفعيل الرقابة على الحجز كما طالبت بمحاسبة المسئولين إداريا عن الواقعة لعدم إشرافهم الفعلى على القسم خاصة وأن سن الفتاة لم يكن يسمح قانونا بوضعها داخل حجز النساء مشيرة إلى أنهها واجهت المتهم خلال الجلسات بمقطع الفيديو المصور بكاميرات المراقبة داخل قسم الشرطة.

كان المستشار هشام بركات النائب العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن توافر الأدلة على استغلاله المرض النفسى الذى تعانى منه المجنى عليها، وتسلله يوم 27 أغسطس الماضى إلى غرفة حجز الفتيات، وأخرج الفتاة منها، ثم انزوى بها بمنأى عن زاوية رؤية كاميرات المراقبة وهتك عرضها.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المحتجزات بالقسم، واللاتى أكدن مشاهدتهن للمتهم حال تعديه جنسيا على المجنى عليها، من خلال فتحة النافذة الموجودة بباب غرفة الحجز، كما أكد مأمور القسم أن المحتجزات أبلغنه بالواقعة عقب حدوثها، وتعرفت المجنى عليه أثناء العرض القانونى الذى أجرته النيابة.

واستعرضت النيابة كاميرات مراقبة القسم، فظهر المتهم أثناء توجهه إلى غرفة الحجز واصطحب المجنى عليها إلى منطقة بعيدة عن نطاق تصوير الكاميرا، ولم يظهرا ثانية إلا بعد مرور فترة من الوقت، كما أثبت الطب الشرعى أن المجنى عليها البالغة من العمر 16 سنة مصابة بمرض عقلى واضطراب نفسى ولا تدرك الزمان أو المكان وتعانى من هلاوس سمعية.

>