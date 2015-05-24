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مقترح لبرنامج عن "الألتراس" ضمن أحراز متهم بـ"التخابر مع قطر"

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مقترح لبرنامج عن "الألتراس" ضمن أحراز متهم بـ"التخابر مع قطر" مقترح لبرنامج عن "الألتراس" ضمن أحراز متهم بـ"التخابر مع قطر"
استعرضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد فهمى" محتوى سطح مكتب جهاز الحاسب الآلى المضبوط مع "خالد حمدى عبد الوهاب" مدير الإنتاج بقناة " 25" المتهم والرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وأثبتت المحكمة أن المحتوى به مقاطع لبرنامجين بعنوانى "فى سجون العسكر" و"حرية وطن" وتلت المحكمة تفاصيل الملف المعنون بـ"سيناريو الألتراس" دُون فيه أن فكرة البرنامج هى التحدث عن مجموعات الألتراس التى ظهرت خلال التظاهرات المناهضة لـ"الانقلاب العسكرى" وفق تعبير النص.

وتابعت صحيفة مقترح البرنامج أن الهدف منه تسليط الضوء على هذه المجموعات وما يتعرضون له من السلطات ومن استهداف وأما عن المقترحات لتطوير البرنامج وجعله يجذب أكبر عدد من المشاهدين يقترح معد الاقتراح المشار إليه التسجيل مع شباب فى مجموعات تضم أربعة لخمسة أفراد يظهرون سويا مرتدين زى الألتراس ومستعينين بأدواتهم التى يستخدمونها فى "التطبيل".

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

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مصر 365

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