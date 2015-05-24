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حبس متسولة ادعت أنها سورية لاستجداء المواطنين داخل محكمة دمياط

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حبس متسولة ادعت أنها سورية لاستجداء المواطنين داخل محكمة دمياط حبس متسولة ادعت أنها سورية لاستجداء المواطنين داخل محكمة دمياط
أمرت نيابة قسم أول دمياط بحبس فتاة من الإسماعيلية تقوم بالتسول داخل محكمة جنايات دمياط منتحلة شخصية سورية بحجة احتياجاتها لمبلغ مالى قيمة إيجار الشقة بدمياط الجديدة.

تمكن العقيد أسامة رأفت قائد حرس محكمة دمياط من القبض عليها وبحوزتها مبلغ 350 جنيه، وتبين أنها تدعى بسمة زاهر من محافظة الإسماعيلية، وأنها كانت تتردد على المحكمة يوميًا وتتحدث باللهجة السورية مع المواطنين على أنها تعانى من دفع إيجار سكنها بمدينة دمياط الجديدة، وتبين أنها تجمع يوميا ما بين 500 و 1000 جنيه، تم عمل محضر نصب لها لانتحال جنسية سورية لاستجداء المواطنين وبعرضها على النيابة أمرت بحبسها 4 أيام.

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مصر 365