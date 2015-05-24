السيطرة على حريق محدود بمدرسة شبين القناطر

تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود بحجرة داخل مدرسة شبين الإعدادية بنين، التابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية.

وقال تامر القلا، مدير أمن مديرية التربية والتعليم، فى تصريحات له، إن الحريق نشب فى حجرة بالدور الثانى بالمدرسة تقع فى مبنى منعزل عن المبنى المدرسى مكون من حجرتين على دورين، يتم استخدامها كمخزن لبعض الأوراق المستهلكة.

وأشار إلى أن الأوراق الموجودة بالحجرة التى نشب بها الحريق عبارة عن مستندات وأوراق قديمة خاصة بالإدارة، يتراوح تاريخها من 1999م وحتى 2001م، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون أى خسائر فى الأرواح، وتم إخطار مركز الشرطة وجار عمل محضر بالواقعة.

وأشار إلى أن الحريق وقع فى الثانية والنصف بعد الظهر فى المدرسة، وأنها خالية من اللجان الامتحانية.. ومن جانبها قررت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالى والإدارى لحصر التليفات والتحقيق مع العامل النوبتجى.