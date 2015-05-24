أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق محدود بمدرسة شبين القناطر

Google+ Print
السيطرة على حريق محدود بمدرسة شبين القناطر السيطرة على حريق محدود بمدرسة شبين القناطر
تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود بحجرة داخل مدرسة شبين الإعدادية بنين، التابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية.

وقال تامر القلا، مدير أمن مديرية التربية والتعليم، فى تصريحات له، إن الحريق نشب فى حجرة بالدور الثانى بالمدرسة تقع فى مبنى منعزل عن المبنى المدرسى مكون من حجرتين على دورين، يتم استخدامها كمخزن لبعض الأوراق المستهلكة.

وأشار إلى أن الأوراق الموجودة بالحجرة التى نشب بها الحريق عبارة عن مستندات وأوراق قديمة خاصة بالإدارة، يتراوح تاريخها من 1999م وحتى 2001م، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون أى خسائر فى الأرواح، وتم إخطار مركز الشرطة وجار عمل محضر بالواقعة.

وأشار إلى أن الحريق وقع فى الثانية والنصف بعد الظهر فى المدرسة، وأنها خالية من اللجان الامتحانية.. ومن جانبها قررت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالى والإدارى لحصر التليفات والتحقيق مع العامل النوبتجى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365