خليك هادى وماتخزنش.. واتعرف على أسباب العصبية المفرطة

نوبات العصبية المفرطة أحد أخطر الأعراض النفسية المرضية، التى تصيب البعض لأسباب عديدة، وتخص الدكتورة سناء محمد أخصائية النفسية بالذكر بعض السمات الشخصية التى تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية، وتؤدى إلى وصول الفرد لدرجة من العصبية مفرطة. التراكم

>تراكم المشكلات والأزمات النفسية، والمواقف المحزنة، سبب فى إصابة الشخص بحالة من التكدس النفسى، ما يجعله غير قادر على التعاطى معها فى وقت من الأوقات فينفجر غضبا. انعدام المصارحة

>تعود الشخص على الكذب، أو إخفاء المشاعر، أحد أخطر الإسباب المؤدية إلى الإصابة بنوبات العصبية المفرطة، ويعانى حينها من غليان نفسى شديد، يؤدى به لتلك الحالة، والمصارحة هى الحل، سواء مصارحة النفس أو الآخرين كأسلوب حياة. الاضطراب النفسى

>بعض الاضطرابات النفسية وانعدام التوازن النفسى، تؤثر بشكل مباشر فى الإصابة بحالة من الهياج والعصبية الشديدة، والمفاجئة، وهى تعتبر ردة فعل سريعة وقصيرة، لحالات الاضطراب النفسى، كالشعور بانعدام الأمان، والشعور بالاكتئاب، الإصابة بقلق مرضى.

شبكةعيونالإخبارية

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