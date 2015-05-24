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لو بتعانى من حساسية الصدر قلل التكييف المركزى ونظف الفلاتر باستمرار

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لو بتعانى من حساسية الصدر قلل التكييف المركزى ونظف الفلاتر باستمرار لو بتعانى من حساسية الصدر قلل التكييف المركزى ونظف الفلاتر باستمرار
فى فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة يلجأ الكثيرون إلى استخدام المكيفات، اعتقادا منهم أنها تعمل على ترطيب الجو فقط، لكن تبث أن لها أضرارا وبالأخص على مرضى حساسية الصدر.

يقول الدكتور أحمد الحلفاوى أستاذ الأمراض الصدرية: إنه مع ارتفاع درجة حرارة الجو يلجأ الكثيرون لاستخدام المكيفات، مما يتسبب فى الإصابة بالأمراض وبالأخص حساسية الصدر، لأن الهواء البارد الناتج عن التكييف يحدث تهيجا بالأغشية المتواجدة فى الصدر فتؤدى إلى ظهور البلغم والكحة وعدم القدرة على التنفس، وبالأخص التعرض للتكيف المركزى الذى يساعد على نشر العدوى بحساسية الصدر.

يوصى د. أحمد الحلفاوى مرضى الحساسية الذين يستخدمون المكيفات، بضرورة الانتظام على تنظيف الفلاتر، لأن الرطوبة التى تتواجد بها تساعد على نمو بعض أنواع الفطريات التى تساعد على سرعة ظهور أعراض الحساسية .

وينصح أستاذ الأمراض الصدرية المرضى بضرورة توخى الحذر وعدم التواجد فى التكييف لفترات طويلة، وفى حالة ظهور أى أعراض تدل على الحساسية كالكحة أو البلغم يجب أخذ العلاج الوقائى على الفور، لتجنب حدوث انتكاسة صحية تؤثر على المريض .

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مصر 365