3 خطوات تعينك على التخلص من مخاوف الأطفال.. أهمها المواجهة

يعد خوف الأطفال من الأمراض النفسية العرضية التى وجب علينا الاهتمام بها حتى لا تتحول إلى فوبيا مزمنة يصعب التخلص، لذلك يفضل أن نراقب أطفالنا من الصغر للسيطرة على الموقف من البداية على حسب كلام الدكتورة "شيماء عرفة" أخصائى الطب النفسى.

حيث أوضحت أن الخوف من الممكن التحكم فى مستواه من البداية باتباع بعض الخطوات التى أثبتت الدراسات العلمية المتخصصة أنها تتحكم فى قدر الخوف عند الإنسان أهمها المواجهة.

>* مواجهة المخاوف من الأمور التى قد تعجل بالشفاء من الخوف، فإذا اصطدمنا بمصدر الخوف سنجد أن ليس هناك مكان للنتائج السلبية التى قد تواجه الأطفال والتى ليست موجودة سوى فى الخيال وفقط.>* تعويد أبنائنا على عدم التصريح بمصادر خوفنا لا للمحيطيين أو حتى لأنفسنا، لأن الكلام عن شىء يخيفنا قد يهيئ العقل لمزيد من الخوف بشكل غير مباشر.>* يجب الذهاب إلى الطبيب النفسى فى حال تولد شعور دائم لدى الطفل بالخوف المبالغ حتى لا ينقلب الوضع ونزيد من المشكلة.