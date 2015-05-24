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حتى لا يتغير لون أسنانك.. اغسلها بعد القهوة والسجاير والبنجر والصلصة

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حتى لا يتغير لون أسنانك.. اغسلها بعد القهوة والسجاير والبنجر والصلصة حتى لا يتغير لون أسنانك.. اغسلها بعد القهوة والسجاير والبنجر والصلصة
كثير من الأشخاص يتغير لون أسنانهم عن اللون الطبيعى نتيجة تناولهم بعض الأطعمة والأغذية وخاصة التى تحتوى على مادة الكافيين.

تغير لون الأسنان


>يقول الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن الأسنان تتكون من مواد طبيعية تحتوى على مسام تمتص الصبغات المتواجد بالأطعمة والأغذية مما يؤدى لتغير لونها.

ويستكمل د. عماد قائلا " يساهم تغير لون الأسنان نتيجة بعض العادات الخاطئة على المدى البعيد فى عدم عودة الأسنان إلى لونها الطبيعى حتى بعض إجراء عملية تلميع الأسنان، حيث يضطر الطبيب فى هذه الحالة إلى استخدام تقنية الليزر أو القشرة التجميلية".

نصائح وإرشادات ضرورية


>وأضاف د. عماد قائلا: هناك بعض الأسنان تكون طبيعة لونها داكنة، وهناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب مراعاتها لتفادى تغير لون الأسنان وأهمها:
>1)عدم الأفراط فى تناول المشروبات المحتوية مادة الكافيين مثل الشاى الأحمر والقهوة .
>2) التدخين بصورة مفرطة أحد أكثر العوامل التى تغير لون طبقة مينا الأسنان .
>3)غسل الأسنان عقب تناول الأغذية التى تحتوى على ألوان طبيعية تؤدى لتغير لون الأسنان مثل البنجر الجزر الصلصلة .

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