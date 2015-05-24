احالة 62 موجه بالمنطقة الأزهرية بأسيوط للتحقيق

أحال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد أبوزيد الأمير، 62 من موجهي قطاع شرق وغرب أسيوط للتحقيق وحرمانهم من مكافأة الامتحانات لمدة عامين، وذلك لتقاعسهم الوظيفي عن أداء أعمال اللجان والواجب المكلفين به على الوجه الأمثل .

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لرئيس القطاع لبعض لجان المعاهد الأزهرية بأسيوط اليوم الأحد، ومنها لجنة معهد بنين أسيوط ومقرها معهد فؤاد الأول، وفتيات أسيوط، ولجنة معهد الحمرا، ومعهد المطيعة، والشطب، وأولاد إبراهيم، كما تفقد تفتيش غرب وشرق أسيوط، وذلك لللإطمئنان على سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية. كما قرر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في نهاية الجولة استبعاد 3 أفراد من كنترول الشهادة الإعدادية مشيرًا على أنه كما يثاب المُجِدّ في عمله، فكذلك لا مكان لمقصر أو مهمل في أداء عمله.