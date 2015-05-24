بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال حملة النظافة بمحور طريق فوديكو

حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية تفقدية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال حملة رفع القمامة والمخلفات والرتش بطريق أرض فوديكو المؤدى لطريق بورسعيد بداية من أمام حديقة النصر على الطريق الدائرى، والتى شاركت فيها جميع معدات وآليات النظافة من مجلس المدينة والأحياء الثلاثة، وذلك بعد شكاوى المواطنين والعاملين بمستشفيات جامعة القناة من تراكم القمامة حول سور المستشفى.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل لتطهير المنطقة، ووضع نقطة متابعة ثابتة بالمكان لتعقب المخالفين الذين يلقون بالمخلقات فى تلك المنطقة واتخاذ كل الإجراءات القانونية معهم.



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1- المحافظ والقيادات أثناء الجولة



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2- المحافظ أثناء تفقد الطريق الدائرى



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3- يبدى ملاحظات حول القمامة



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4- رئيس مدينة الإسماعيلية أثناء شرحه لأماكن تجمع القمامة



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5- بعد انتهاء الجولة