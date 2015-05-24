أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يتفقد المنطقة الحرة الاستثمارية ويتابع التوسعات

Google+ Print
قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، بزيارة ميدانية لتفقد منشآت المنطقة الحرة الاستثمارية العامة القائمة بالمنطقة، ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال استكمال توصيل البنية الأساسية والمرافق لمجمع الخدمات الإدارية الجديدة بالمنطقة.

وكان المحافظ قد التقى خلال زيارته للمنطقة المحاسب أسامة طلبة مدير عام المنطقة، وأعضاء الجهاز للمنطقة، وممثلى الدائرة الجمركية، وخلال اللقاء تم استعراض المخطط العام للمنطقة واستعراض المقومات والمزايا الاستثمارية المتاحة بها.

وأشار أسامة طالب، مدير عام المنطقة، إلى أنها تضم 69 مشروعا برأس مال قدره 727 مليون دولار، وتضم عمالة إجمالية تبلغ 13842 منها 527 من العمالة الأجنبية وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 677 فدانا ومنها 110.4 فدان للمرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ترفيق مساحة 35 فدانا من المرحلة المستقبلية.

كما شملت زيارة المحافظ للمنطقة تفقد عدد من المشروعات الاستثمارية، منها مشروع لإنتاج وصباغة الملابس الجاهزة والجينز، والذى يعمل به نحو 4500 من العمالة المصرية، ويصدر 100% من إنتاجه بالكامل للخارج، ومشروع آخر لصناعة محطات خلط الخرسانة المركزية الثابت والمتحركة.

محافظ الإسماعيلية يتسلم درع الاستثمار من رئيس المنطقة -اليوم السابع -5 -2015
>

محافظ الإسماعيلية يتسلم درع الاستثمار من رئيس المنطقة

أثناء زيارة المحافظ للمنطقة -اليوم السابع -5 -2015
>

أثناء زيارة المحافظ للمنطقة

أحد المصانع بالمنطقة الصناعية -اليوم السابع -5 -2015
>

أحد المصانع بالمنطقة الصناعية

جولة داخل أحد المصانع -اليوم السابع -5 -2015
>

جولة داخل أحد المصانع

المحافظ يتابع أحد العمليات الصناعية -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ يتابع أحد العمليات الصناعية

أثناء جولته بالمنطقة الصناعية -اليوم السابع -5 -2015
>

أثناء جولته بالمنطقة الصناعية


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365