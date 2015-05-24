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3 إطلالات أنيقة في مهرجان كان ليلة البارحة

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3 إطلالات أنيقة في مهرجان كان ليلة البارحة 3 إطلالات أنيقة في مهرجان كان ليلة البارحة

الأحد 24-05-2015 12:20

مازال حضور النجمات على السجادة الحمراء في الليلة قبل الأخيرة من مهرجان كان السينمائي البارحة مستمراً، فبعد أن تألقن بإطلالات رائعة على السجادة الحمراء خلال الأيام الماضية عدن من جديد ليحافظن على البريق حتى آخر اللحظات في المهرجان.

لفتتنا 3 إطلالات أنيقة على السجادة الحمراء ليلة البارحة، وعلى الرغم من بساطتها، إلا أنها كانت تحمل شيئاً من الأناقة، فقد ارتدت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard فستاناً قصيراً وبراقاً من Dior للأزياء الراقية، وكانت مجوهرات Chopard أكثر ما يميز إطلالتها، حيث اختارت أقراطاً رائعة بتصميم ناعم وجذاب، بينما ارتدت سيينا ميلر Sienna Miller تصميماً يحمل توقيع دار Gucci وتميزه طبقات جميلة ولون ناعم، أما اليزابيث ديبيكي Elizabeth Debicki فقد تألقت بفستان أبيض يحمل تطريزات موردة جميلة فكانت كالعروس على السجادة الحمراء.

اليوم هو اليوم الختامي لمهرجان كان السينمائي، فهل تبقى ما نشاهده على السجادة الحمراء لمهرجان كان في ليلته الأخيرة؟ تابعينا غداً لتكتشفي بنفسك.

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سيدتي