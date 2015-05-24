تشكيلة الأزياء النسائية لموسم ربيع وصيف 2015 من كوتون

يستمد الاتجاه الاول من تشيكلة "كوتون" الهامه من ستايل أيقونة الموضة "جاكي أو" في السبعينيات. وتشمل المجموعة فساتين طويلة ذات قصات بسيطة، سترات قصيرة، سراويل واسعة الساق، تنانيرضيقة على مستوى الخصروسراويل الكابري كما تضم المجموعة الوانا متعددة منها الازرق الفاتح، الابيض، النيلي، الاصفر الخردلي، الكاراميل والبرتقالي وتغلب طبعات الزهور، البيزلي والخطوط على هذا الاتجاه.

يتميز اتجاه "أثليتيك اليغانس" بطابع رياضي حيث تجتمع البساطة واستخدام عناصر مستوحاة من الازياء الرياضية مثل الاصفاد، الخطوط على مستوى الأطراف، الدانتيل المشبك والشرائط. يغلب على المجموعة رسومات ذات الوان احادية مع ابراز اللون الاحمر، البرتقالي الفاتح والازرق مع استخدام طفيف لبعض النقوش للحصول على مجموعة مميزة.

تعود خطوط الموضة البحرية المفضلة لدى الجميع في شكل جديد وأنيق تحت عنوان "مودرن سايلر" ، وتبرز في هذا الاتجاه تفاصيل متعددة بسيطة مثل الأزرار،الشرائط والقصات البسيطة. كما يستمر ظهور درجات الازرق والابيض مع إضافة بعض النقوشات والألوان الفاقعة.

يضم اتجاه "ذي سوفت أند بايل" مجموعة ألوان هادئة من الرمادي الباهت، البيج، والوردي الفاتح مع اضافة طبعات زهرية.

من أبرز الاتجاهات التي تمثل المرحلة الانتقالية الى موسم الصيف لتغيير خزانة ملابسك الاتجاهين ”يوربن سورفر" وأرثي يوتيليتي".

يستوحى "أرثي يوتيلتي" خطوطه من لوك السفاري الكلاسيكي الذي يشمل درجات الاسود، الكراميل، الكاكي، الابيض وطبعات جلود الحيوانات المفضلة لدى الجميع في المنطقة. بينما يسلط اتجاه "يوربن سورفر" الضوء على الالوان الفاتحة مع خطوط وقصات مستقيمة وعصرية، حيث تختلف الالوان بين الازرق الباهت، توركواز، الاخضر، الاصفر الليموني، والبرتقالي مع استخدام بعض النقوشات المتشابكة، الخطوط المتعددة الالوان والزهور الاستوائية.