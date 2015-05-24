بالصور: إطلالات نجوى كرم في حفلاتها الغنائية حول العالم

أضاءت المغنية اللبنانية الشهيرة نجوى كرم مسارح مختلفة حول العالم بإطلالاتها الرائعة، حيث أحيت حفلات مختلفة في الفترة الأخيرة، تألقت أثناءها بإطلالات مختلفة، نعرضها لك في السطور الآتية.

اختارت النجمة تصاميم عديدة، حملت توقيع المصمّم اللبناني نيكولا جبران. فعدا الفستان الأبيض الأخّاذ، الذي ظهرت به في فيديو كليب أغنية "عالصخرة"، والفستان الأحمر بتصميمه الدرامي، الذي ظهرت به في نفس الفيديو، شاهدناها متألقة، في حفل أقامته مؤخّراً، بفستان مميّز باللونين الأبيض والأسود، وبتصميم عصريّ مختلف .

وعلى الرغم من أنّ النجمة نجوى كرم تتمتع بستايل خاصّ يتميّز بالتصاميم التي تحدّد خصرها النحيل غالباً، فإنّها لا تتردّد في ارتداء الألوان المختلفة في إطلالاتها، ممّا يُضفي شيئاً من التجدّد والتنوّع على إطلالاتها. ففي ديترويت، اختارت فستاناً ملكياً بلون أرجواني أنيق. وفي حفل "هلا فبراير" بالكويت، تألقت بفستان ورديّ رائع. أما في البحرين، فقد كانت أكثر جرأة في اختيار الألوان، وتألّقت بفستان رائع، جمع بين اللونين الوردي والأصفر بطريقة عصريّة جميلة.

عرفناها بلقب "شمس الأغنية العربية"؛ ويبدو أنّ أناقتها لا تغيب عن الساحة. ففي كلّ إطلالة تطلّ بها نجوى كرم، تؤكّد من جديد أنها شمس الأناقة العربية كذلك. شاهدي في الصور أعلاه عدداً من الإطلالات الرائعة التي اختارتها نجوى كرم مؤخّراً، وشاركينا برأيك عنها.

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