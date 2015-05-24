توسيع نطاق التأمين بمحيط دايون محافظة السويس والنيابة الأدارية

قامت قوات التأمين المتمركزة أمام ديوان عام محافظة السويس، اليوم الأحد، توسيع نطاق التأمين أمام مقر النيابة الإدارية الكائن بجوار مبني الديوان العام القديم، حيث تم توسع نطاع وحرم التأمين بوضع الحواجز الأمنية على مساحة أكبر لمنع وصول ووقوف السيارات أمام المبني.

وقال مصدر أمني فى تصريحات خاصه، أن الهدف من توسيع عملية التأمين وابعاد الحواجز لمساحة أكبر هو أجراء احترازي لتأمين المبنى والمنطقه بالكامل التي تضم مباني حيوية عدة، منها ديوان المحافظة الجديد والقديم، مديرية التربية والتعليم، مجمع المحاكم، مديرية الامن وقصر الثقافة.