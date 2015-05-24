أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تشييع جنازة شهيد انفجار كوبرى الممر بالشرقية

Google+ Print
تشييع جنازة شهيد انفجار كوبرى الممر بالشرقية تشييع جنازة شهيد انفجار كوبرى الممر بالشرقية
شيع المئات من أهالى قرية القطاوية بمركز أبو حماد بالشرقية، عصر اليوم الأحد، وسط حالة من الحزن الشديد، جثمان إبراهيم محمد سليم، المتوفى فى حادث انفجار كوبرى الممر بأبو حماد، وخرجت الجنازة من مسجد أبو منصور بالقرية، وجعلت أسرته العزاء قاصر على الجنازة فقط.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية بمحافظة بالشرقية، يفيد قيام شخص مجهول بتثبيت عبوة ناسفة بجوار حائط نفق الشباب الكائن بشارع 23 يوليو بوسط مدينة أبو حماد، وأنها انفجرت أثناء عبور سيارة ملاكى والتى تحطمت ولقى قائدها مصرعه وتفحمت جثته، وتم الكشف عن هويته واتضح أنه يدعى إبراهيم محمد محمد سليم 67 عامًا، ويمتلك متجر للأخشاب، فيما أصيب 8 أشخاص تصادف مرورهم وقت الانفجار.

- أسرة ضحية انفجار كوبرى الممر بالشرقية تتسلم جثمانة استعداداً لدفنه

- بالصور..مباحث الشرقية تحسم الجدل حول أسباب انفجار "أبو حماد"..وتؤكد: مجهول زرع عبوة ناسفة أسفل كوبرى الممر..والقتيل تصادف مروره وليس إرهابيا..وأهالى الضحية يتجمهرون لاستلام جثته.. وعودة حركة القطارات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365