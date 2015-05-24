تشييع جنازة شهيد انفجار كوبرى الممر بالشرقية

شيع المئات من أهالى قرية القطاوية بمركز أبو حماد بالشرقية، عصر اليوم الأحد، وسط حالة من الحزن الشديد، جثمان إبراهيم محمد سليم، المتوفى فى حادث انفجار كوبرى الممر بأبو حماد، وخرجت الجنازة من مسجد أبو منصور بالقرية، وجعلت أسرته العزاء قاصر على الجنازة فقط.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية بمحافظة بالشرقية، يفيد قيام شخص مجهول بتثبيت عبوة ناسفة بجوار حائط نفق الشباب الكائن بشارع 23 يوليو بوسط مدينة أبو حماد، وأنها انفجرت أثناء عبور سيارة ملاكى والتى تحطمت ولقى قائدها مصرعه وتفحمت جثته، وتم الكشف عن هويته واتضح أنه يدعى إبراهيم محمد محمد سليم 67 عامًا، ويمتلك متجر للأخشاب، فيما أصيب 8 أشخاص تصادف مرورهم وقت الانفجار.

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