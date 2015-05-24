طلاب الدبلومات الفنية أدوا الامتحانات لليوم الثانى بلا عقبات فى شمال سيناء

أدى طلبة الدبلومات الفنية فى محافظة شمال سيناء، امتحانات نهاية العام لليوم الثانى على التوالى بدون تسجيل أى عقبات، أو ظهور شكاوى، وصرحت المهندسة ليلى مرتجى مدير عام التعليم الفنى بشمال سيناء، لـ"اليوم السابع" بأن غرفة عمليات رئيسية تتابع أعمال الامتحانات ولم تسجل أى شكاوى.

وأشارت إلى أن الطلبة يؤدون امتحاناتهم فى 21 لجنة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل وبئر العبد، موزعة على 11 لجنة تعليم صناعى و7 تعليم تجارى و3 تعليم زراعى، وتم تجهيز مقرات اللجان وتوفير استراحات للمراقبين ورؤساء اللجان.

وأضافت أن كافة اللجان مؤمنة بشكل تام، ويتم تجميع الإجابات وتسليمها للمقر الرئيسى تحت حماية القوات المختصة.