أسماء العشرة الأوائل للشهادة الابتدائية بالمنيا

حصل "اليوم السابع" على أسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الابتدائية، والتى بلغت نسبة النجاح فيها 68.6% .

وكان المحافظ اللواء صلاح زيادة اعتمد شهادة الصف السادس للمكفوفين، والتى بلغت 85%، وشهادة الصم وضعاف السمع بنسبة 88% .

وقال رمضان عبد الحميد وكيل مديرية التربية والتعليم، إن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 109 آلاف و500 طالب، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 104 آلاف و277 طالبا، نجح منهم 71 ألفا و545 طالبا بنسبة نجاح 68.6% .

وأضاف بلغت نسبة النجاح فى اللغة العربية 76.86% وفى اللغة الإنجليزية 84.2% وفى الرياضيات 83.4% وفى العلوم 95.31% وفى الدراسات الاجتماعية 90.2% وفى التربية الدينية 97.16%.

- محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية فى المنيا بنسبة نجاح 68,3 %



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