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محلب يسقط الجنسية المصرية عن مواطن حصل على رتبة عسكرية بدولة أجنبية

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محلب يسقط الجنسية المصرية عن مواطن حصل على رتبة عسكرية بدولة أجنبية محلب يسقط الجنسية المصرية عن مواطن حصل على رتبة عسكرية بدولة أجنبية
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية عن على حسن على العفيفى، وذلك لحصوله على رتبة عسكرية داخل أحد الأجهزة الأمنية الأجنبية، دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بضم الدكتور طارق السيد عبد العزيز الداخلى إلى عضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية الصادر بشأنها قرار من رئيس الوزراء عام 2013، وذلك ممثلا عن المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدلا من المهندس إبراهيم على صالح الشهاوى نظرًا لبلوغه السن القانونية.


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