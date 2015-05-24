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توزيع 2645 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات والباقى خلال أيام

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أعلن المكتب الإعلامى التابع لرئاسة الجمهورية، توزيع 2645 رأس ماشية على عدد من المحافظات شملت الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، بنى سويف، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوزيع 10 آلاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا.

اليوم السابع -5 -2015

وأوضح المكتب الإعلامى فى بيان له اليوم، الأحد، أنه جار توزيع باقى الرؤوس بالتتابع خلال الأيام المقبلة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


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