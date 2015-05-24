وزير الثقافة يتفقد مراسم سيوة و ينعي الفنانة عايدة عبد الكريم

تفقد الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة عصر اليوم الأحد، معرض مراسم سيوة الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقاعة الفنون التشكيلية بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا.

و بحسب ما صرحت بيه وكالة ” أ ش أ ” ، فقد أشاد النبوي بجودة الأعمال المعروضة التي تدل على دور الفن كأحد أدوات قوة مصر الناعمة، وطالب بضرورة اكتشاف المواهب فى الفنون التشكيلية فى مناطق إقامة المراسم مثل مراسم سيوة ومراسم باريس وتقديمها للجمهور، كما شدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات تضم أسماء الفنانين التشكيليين على مستوى الجمهورية .

رافق الوزير خلال جولته الدكتور هيثم عبد الحفيظ مدير عام الفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

> يذكر أن الدورة الأولى من معرض مراسم أقيم في الفترة من 24 :30 يناير 2015، برئاسة الدكتورة فاطمة عبد الرحمن أما الدورة الثانية فأقيمت فى الفترة من 1 : 7 فبراير 2015 برئاسة الدكتور محمد عرابى . ويضم المعرض أعمالاً فنية لعدد 20 فناناً وفنانة من شباب وكبار الفنانين من مختلف المحافظات.

فى نفس الوقت نعي الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الفنانة التشكيلية الكبيرة عايدة عبد الكريم والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 89 عاما.

وقال النبوي إن عايدة عبد الكريم قامة وقيمة كبيرة للفن التشكيلي خاصة والثقافة المصرية عامة وبرحيلها نكون قد فقدنا رمزا من رموزنا,حيث أسهمت على مدار أكثر من 50 عاما فى إثراء الحركة التشكيلية المصرية وكانت نموذجا للمرأة المصرية المبدعة. وقد قدمت خلال تاريخها الفني النموذج والقدوة للفنان العاشق للفن فأسست متحفا برفقة زوجها الفنان زكريا الخناني يعكس حبها الشديد للفن .