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أبناء الجالية المصرية بالنمسا ينظمون رحلة لمؤازرة السيسي في ألمانيا

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أبناء الجالية المصرية بالنمسا ينظمون رحلة لمؤازرة السيسي في ألمانيا أبناء الجالية المصرية بالنمسا ينظمون رحلة لمؤازرة السيسي في ألمانيا

الرئيس عبدالفتاح

أعلنت إدارة النادي المصري في العاصمة النمساوية فيينا، برئاسة دكتور حاتم أبوراس، عن تنظيم رحلة جماهيرية لأبناء الجالية المصرية المقيمة في النمسا إلى العاصمة الألمانية “برلين” لمؤازرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته الرسمية المقررة إلى ألمانيا في الثالث من شهر يونيو القادم.

وأوضح البيان الصادر عن رئيس النادي المصري، دكتور حاتم أبوراس، أن قرار مجلس إدارة النادي المصري، الذي جاء في شكل مبادرة تحمل عنوان “مبادرة من أجل ”، يهدف إلى مؤازرة ودعم جهود الرئيس المصري المبذولة لترسيخ خارطة الطريق ودفع عجلة الانتاج والتحرك سياسيا واقتصاديا من أجل مصر المستقبل.

 

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