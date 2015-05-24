8 فوائد لممارسة الرياضة أهمها الشعور بالسعادة والنوم الهادئ

ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التى ينصح بها الأطباء، وتشير الكثير من الأبحاث إلى ضرورة أن تصبح ممارسة الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على حياتك من الإصابة بالعديد من الإمراض منها القلب والسكر والكولسيرول.

وحول ذلك يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أفضل النتائج المترتبة على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ومنها:

1- تساعد على زيادة ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم، مما يجعلها وسيلة جيدة فى التخلص من الوزن الزائد.

>2- تجنبك الإفراط فى تناول الطعام وذلك للأشخاص أصحاب الأوزان الثقيلة.

>3- تساعد الأشخاص الذين يعانون من النحافة على زيادة أوزانهم، لأنها ستدفعهم لتناول المزيد من الطعام.

>4- تساعد على الشعور بالسعادة والراحة النفسية.

>5- تجعل نومك أفضل.

>6- تنشط خلايا الجسم وتساعده على التخلص من السموم المتراكمة.

>7- ممارسة الرياضة بشكل منتظم ينشط الدورة الدموية للجسم.

>8- تقوى عضلات الجسم.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة والنحافة، أصحاب بعض الأمراض كالقلب والسكر، بعدم ممارسة الرياضة إلا بعد استشارة الطبيب .