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نشطاء سوريون: مقتل 1300 شخص منذ استيلاء "داعش" على مدينة تدمر

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نشطاء سوريون: مقتل 1300 شخص منذ استيلاء "داعش" على مدينة تدمر نشطاء سوريون: مقتل 1300 شخص منذ استيلاء "داعش" على مدينة تدمر
أفاد ناشطون سوريون بأن مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى قتلوا 1300 شخص فى مدينة تدمر الأثرية بينهم نساء وأطفال، ونقلت "سكاى نيوز" عن الناشطين قولهم اليوم الأحد إن أعداد القتلى من القوات الحكومية فى مدينة تدمر على يد عناصر التنظيم منذ اقتحامهم المدينة بلغ 900 قتيل، خلال المعارك التى جرت بينهم.

وأضافوا أن أعداد القتلى من المدنيين على يد مسلحى التنظيم بلغ 400 قتيل، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، لافتين إلى أن شدة الاشتباكات فى المدينة بين القوات الحكومية وعناصر التنظيم تسببت فى نزوح عدد كبير من السكان إلى مناطق مجاورة.

وأشاروا إلى أن عمليات القتل والتصفية تتم بشكل يومى فى شوارع وساحات المدينة على يد مسلحى التنظيم، فضلا عن مواصلتهم البحث عمن تبقى من جنود القوات الحكومية ومقاتلى الميليشيات الموالية فى المدينة.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى قد سيطر بشكل كامل على مدينة تدمر الأثرية فى الصحراء السورية الأربعاء الماضى، ما أثار مخاوف جدية على الآثار القديمة الموجودة فى المدينة والمدرجة على لائحة التراث العالمى .

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