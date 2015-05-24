الخطوط اليمنية: 2986 يمنيا غادروا القاهرة منذ الاستقرار النسبى للأوضاع

أكد صادق عبد العزيز مدير محطة الخطوط اليمنية بمطار القاهرة الدولى، أن الشركة نظمت اليوم الأحد رحلتين أقلت ٥٧٦ يمنيا، لتكون قد نقلت الشركة حتى الآن ٢٩٨٦ يمنيا من القاهرة على متن ١٠ رحلات، وذلك منذ الاستقرار النسبى للأوضاع باليمن.

وأضاف أن رحلات الشركة تنطلق من مطار القاهرة الدولى إلى مطار "بيشة" بالمملكة العربية السعودية، ثم إلى مطار المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وذلك بالتنسيق بين السلطات المختصة لإجلاء الرعايا اليمنيين من القاهرة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنظم رحلتين غدا الاثنين تقلان ما يزيد عن ٥٠٠ يمنى.