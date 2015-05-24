مفتى الديار الفلسطينية يستنكر الدعوة لحج جماعى يهودى للمسجد الأقصى المبارك

استنكر سماحة الشيخ محمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك – دعوة منظمات "الهيكل المزعوم" إلى ما أسمته "حج" جماعى للمسجد الأقصى المبارك اليوم وغداً، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية عن تبعات هذه الدعوات العدوانية، وما ينجم عنها، ومبيناً أن هذه الاقتحامات تنال من قدسية قبلة المسلمين الأولى، ومسرى نبيهم، صلى الله عليه وسلم، وتمثل استمراراً لنهج سلطات الاحتلال بالسعى لتهويد المقدسات الإسلامية والمدينة المقدسة.

وأشار سماحته - فى بيان له اليوم الأحد - إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع محاولات سلطات الاحتلال تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، إضافة إلى أنها تأتى مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مما يدل على عنجهية وعربدة واستهتار بحقوق المسلمين ومشاعرهم ومقدساتهم.

وفى المقابل، حثَّ المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى شد الرحال إليه، والمرابطة فيه، وإعماره بالصلاة، لإحباط تلك المخططات وتفويت الفرصة على من يريدون اقتحامه وتدنيسه، مؤكداً على أن تصرفات سلطات الاحتلال ودعمها للمتطرفين تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، وطالب الدول العربية والإسلامية العمل على حماية هذه المقدسات للحفاظ على طهارة المدينة المقدسة ومنع محاولات التدنيس والتزوير والتهويد التى تجرى فيها على قدم وساق.